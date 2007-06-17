Павленко: Кабмін перекладає продовольчу кризу з хворої голови на здорову

Голови обласних державних адміністрацій не мають інструментів впливу на формування ціни на хліб - це виключно залежить від політики уряду. Про це заявив голова Житомирської ОДА, член Президії партії “Наша Україна” Юрій ПАВЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за оцінкою Ю.ПАВЛЕНКА, “зараз Кабмін перекладає продовольчу кризу з хворої голови на здорову”.

“Днями у Житомирській області зросли ціни на хліб. Ця тенденція почала прослідкуватися ще з початку 2007 року. Я неодноразово звертався з листами до віце-прем’єрів КЛЮЄВА та СЛАУТИ, в яких інформував про ситуацію на ринку зерна в регіоні. Вони відповідали, що уряд працює і вживає усіх заходів. Тому мене здивували заяви прем’єра про те, що у зростанні ціни винні помаранчеві губернатори”, - зазначив голова Житомирської ОДА.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що підписав меморандум з трьома виробниками хліба в області: Відповідно до цього документу, вони зобов’язані відпускати соціальний хліб за низькими цінами, а також зменшити ціни на масові види хліба.

“Я неодноразово наголошував на необхідності інтервенції зерна з держрезерву. Але лише зараз ми отримали з нього 1600 тон зерна. Такого запасу нам вистачить лише на 8 днів, щоб утримати ціну на рівні 1 червня”, - зауважив Ю.ПАВЛЕНКО, додавши, що подорожчання пального також, в свою чергу, вагомо впливає на собівартість хліба.

Він не виключає, що продуктова криза – це передвиборча технологія. На його переконання, “антикризовики хочуть знайти крайнього і перекласти відповідальність за створені ними ж проблеми на своїх політичних опонентів”.