Поїзд ”Челябінськ - Сімферополь” зіткнувся з вантажним потягом

16:34, 17 червня 2007
Суспільство
1003

Потерпілі госпіталізовані

Два потяги зіткнулись у Воронезькій області, поранені семеро людей, з них одна дитина.

Як передає РІА «Новости», зіткнення пасажирського поїзду номер 279 "Челябінськ - Сімферополь" та вантажного потягу під номером 3003 відбулося о 14.40 в неділю на перегоні Лиски - Валуйки.

Пасажирський потяг на схилі наздогнав вантажний склад на швидкості близько 20 кілометрів на годину і зіткнувся з ним. Всі потерпілі госпіталізовані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter