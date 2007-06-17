Поїзд ”Челябінськ - Сімферополь” зіткнувся з вантажним потягом
16:34, 17 червня 2007Суспільство
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Потерпілі госпіталізовані
Два потяги зіткнулись у Воронезькій області, поранені семеро людей, з них одна дитина.
Як передає РІА «Новости», зіткнення пасажирського поїзду номер 279 "Челябінськ - Сімферополь" та вантажного потягу під номером 3003 відбулося о 14.40 в неділю на перегоні Лиски - Валуйки.
Пасажирський потяг на схилі наздогнав вантажний склад на швидкості близько 20 кілометрів на годину і зіткнувся з ним. Всі потерпілі госпіталізовані.
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