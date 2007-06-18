На Рівненщині в річці Горинь потонула сім’я з 3 чоловік
11:44, 18 червня 2007Суспільство
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Трагедія сталася учора
У Рівненській області в річці Горинь у неділю потонула сім’я з трьох осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, після 22 години 17 червня до МНС надійшла інформація про те, що близько 18 години під час купання у річці Горинь біля с. Нетреба Володимирецького району потонули 3 людей, у тому числі дитина 2000 р.н. (сім`я з смт Володимирець).
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