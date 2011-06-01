Костусєв збирається перейменувати площу Незалежності

Керівництво Одеської міськради має намір перейменувати площу Незалежності. Майдану хочуть присвоїти ім'я Бориса Дерев'янка на честь редактора газети "Вечерняя Одесса", який загинув 14 років тому від кулі кілера, передає ТСН.

"Дерев'янко працював у районі нинішньої площі Незалежності (до проголошення державної незалежності України іменувалася площею 50-річчя СРСР – прим. ред.). І я вважаю, що буде нормально і правильно, якщо ця площа буде перейменована на честь Дерев'янка, а існуючу площу ім. Дерев'янка (колишня площа Конституції СРСР) - на площу Незалежності", - заявив перший заступник міського голови Сергій Черненко.

Нагадаємо, 11 серпня 1997 року редактор газети "Вечерняя Одесса" Борис Дерев'янко був застрелений найманим вбивцею, якого лише через 14 років було затримано і засуджено. Замовника злочину досі не знайшли.

У 1999 році Одеська міськрада, очолювана тоді Русланом Боделаном, ухвалила рішення перейменувати площу на честь Дерев'янка.

Наразі ж керівництво Одеської мерії також планує перейменувати вулицю Затишну в Уютную, вулицю Скісну – в Косвенную, вулицю Івана і Юрія Лип у мікрорайоні Ближні Млини - у вулицю Федора Пішеніна. Це викликало хвилю протестів городян, які звинуватили міську владу у відверто русифікаторській політиці.