Ділові кола звертаються до Януковича

Український союз промисловців і підприємців, представники морегосподарського комплексу, громадських організацій агропромислового сектора наполягають на доопрацюванні закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур», яким передбачається обов`язкове нарахування ПДВ до ставок портових зборів для іноземних суден, а також обкладення митом експорту зернових культур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, введення ПДВ на портові збори і сплати суперечить міжнародній морській практиці, адже в жодному з іноземних портів Чорноморського басейну такого немає.

Крім того, ухвалення вказаної норми приведе до значних втрат вітчизняних портів і транспортних підприємств, зменшить надходження до державного бюджету України, які за попередніми підрахунками можуть становити 25 млрд. грн. Збитки виробників зерна від введення вказаних у законопроекті № 8321 норм, за експертними оцінками, перевищать 6 млрд. грн., наголошується у повідомленні.

У зв`язку з цим в УСПП повідомляють, що ділові кола звертаються до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією відправити даний законопроект на доопрацювання.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур”. За дане рішення проголосували 226 з 396 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійному залі. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури. Українські аграрні організації звернулися з відкритим зверненням до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно.