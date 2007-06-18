Костенко: ”список Балоги” - його особиста думка

Учасники мегаблоку демократичних сил не узгоджували “першу десятку” виборчого списку, оприлюднену керівником Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку «Рух - Українська правиця», про це заявив один із лідерів блоку «Рух-Українська правиця», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

«Заява голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про формування “першої десятки” виборчого списку є його особистою думкою, а не узгодженим рішенням об’єднаного блоку демократичних сил у складі НСНУ, «Народної самооборони» та блоку «Рух-Українська правиця»», - наголосив Ю.КОСТЕНКО.

За словами Ю.КОСТЕНКА, після парафування угоди про створення єдиного мегаблоку демократичних сил «було досягнуто домовленості про спільне засідання всіх політичних сил-учасниць для вирішення питань управління мегаблоком, формування “першої десятки” передвиборчого списку та квот». «Це засідання так і не відбулося, тому узгодженого рішення блоку з перерахованих питань не існує», - заявив Ю.КОСТЕНКО.