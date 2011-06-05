На святі галушки було представлено 20 її різновидів

На Соборній площі в Полтаві відбулося свято галушки.

Як передає кореспондент УНІАН, на святі близько 50 підприємців представили 20 різновидів галушок, а також млинці, різноманітні вареники й пиріжки. Одна порція галушок у середньому з 5 штук коштувала від 8 до 15 грн. Також усіх гостей свята дівчата в українських костюмах пригощали галушкою.

Під час свята галушки відбувся конкурс кухарів, у якому взяли участь 20 ресторанів. Кращих кухарів обирали члени журі, серед яких був і віце-губернатор Борис ГАЛУШКО.

Переможцям вручили по мішку борошна, цукру, глиняний посуд.

На святі галушки також було містечко майстрів і жива скульптура. Веселили присутніх конкурсами та піснями.

Як відомо, галушка є офіційним символом Полтави. У Полтаві встановлено пам`ятник галушці.