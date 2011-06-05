У Черкасах збирають кошти на придбання роялю

Сьогодні в Черкасах відбудеться концерт-презентація роялів Steinway&Sons, на якому розпочнеться збір коштів на купівлю роялю «Steinway & Sons» для міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у концерті візьме участь Франческо АТТЕСТІ (Італія) і звучатиме легендарний рояль «Steinway & Sons». Саме на таких роялях воліють грати 90% видатних музикантів, піаністів зі світовими іменами.

На думку прес-служби, наявність такого роялю – кардинально змінить концертне філармонійне життя Черкас, адже видатні піаністи ставлять жорстку вимогу, що гратимуть виключно на роялі «Steinway & Sons».

Концерт-презентацію ініціював відомий режисер і продюсер Сергій ПРОСКУРНЯ.

Вартість квитків - від 30 до 150 гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання роялю «Steinway & Sons» для Черкас.