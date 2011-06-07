У Бахрейні судять лікарів, що надали допомогу демонстрантам
01:54, 07 червня 2011Суспільство
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Обичнийобвіняются спробі повалити короля
У Бахрейні перед судом постали 47 докторів і медсестер, звинувачених у спробі повалення короля Хамада Халіфи, повідомляє Бі-бі-сі.
Судове засідання пройшло за закритими дверима в столиці королівства Манамі.
Відомо, що медпрацівники, які опинилися на лаві підсудних, надавали допомогу антиурядовим демонстрантам, які вимагали проведення демократичних реформ.
Антиурядові виступи пройшли в Бахрейні в лютому і березні цього року.
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