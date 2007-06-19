Перед Гарі Муром на сцені ”України” відмітиться Шуфрич

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ після прибуття з Баку, де він перебував у складі офіційної української делегації на саміті ГУАМ, прямо з аеропорту «Бориспіль» планує поїхати до Палацу «Україна», щоб особисто вивчити обставини виникнення пожежі, що сталася вчора ввечері під час виступу Йосипа КОБЗОНА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС.

Як наголошується в повідомленні, в даний час за дорученням міністра Головне управління МНС м. Києва і Держдепартамент пожежної безпеки вивчають можливість проведення концерту Гарі МУРА, який заплановано на сьогоднішній вечір у головному концертному залі країни.

Як повідомляв УНІАН, о 20 год. 46 хв. 18 червня в Національному палаці мистецтв "Україна" під час ювілейного концерту російського співака Й.КОБЗОНА сталося займання в задньому щиті сцени. Вогнем пошкоджено проекційний екран на площі 75 кв. м та освітлювальні прилади. Причина пожежі і розмір матеріальної шкоди встановлюються.

З приміщення було евакуйовано близько 3 тис. чоловік. Жертв і постраждалих немає.

За фактом пожежі правоохоронними органами проводиться розслідування.