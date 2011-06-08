Що зробити, щоб не імпортувати картоплю?

Кабінет міністрів України затвердив план першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів.

Як повідомив УНІАН департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне розпорядження прийняте 18 травня ц.р. (№ 475-р).

У переліку заходів:

- розробка регіональних програм розвитку овочівництва і переробної галузі на період до 2020 року;

- забезпечення нарощування обсягів виробництва овочів у перерахунку на одну людину в обсягу не меншому, ніж науково обгрунтована норма споживання;

- планування соціально-економічного розвитку з урахуванням стану перебудови мережі регіональних оптових ринків відповідно до законодавства;

- сприяння створенню кооперативів з виробництва, заготівлі та зберігання овочів;

- допомога сільськогосподарським товаровиробникам кредитами, зокрема на пільгових умовах, для виробництва овочів, залучення інвестицій в розвиток овочівництва, відновлення інфраструктури зберігання овочів та їх поглибленої переробки тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК виступив за скорочення імпорту в країну тих овочів, які українські аграрії здатні виростити самостійно.