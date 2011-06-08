Погода на завтра

Завтра у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с, у гірських районах дуже сильні дощі.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у східних, Сумській, Вінницькій та Одеській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 26-31°, у західних областях 23-28°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

У Київській області у четвер опади не очікуються, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 26-31°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-24°; у Дніпрі біля Києва 24°.