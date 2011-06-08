У міліції під час допиту помер підозрюваний

Сьогодні в Запоріжжі в Хортицькому райвідділі міліції під час допиту помер підозрюваний.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції, «сьогодні в Хортицький райвідділ міліції для надання свідчень було запрошено 59-річного громадянина, на рахунку якого понад десять шахрайств, скоєних на території різних районів Запоріжжя. Під час опитування підозрюваного, який проводився у присутності одного з постраждалих, він поскаржився на погіршення самопочуття. До райвідділу терміново викликали «швидку допомогу». Чоловікові на очах ставало дедалі гірше, і постраждалий - лікар за фахом, почав надавати йому невідкладну допомогу. Проте врятувати чоловіка не вдалося. Лікарі «швидкої допомоги» констатували смерть».

Прокуратура Хортицького району Запоріжжя за даним фактом проводить перевірку.