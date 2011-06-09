У Макіївці судять обвинувачених у скоєнні січневих вибухів

У Макіївці Донецької області 8 червня розпочався суд над двома обвинуваченими в організації і скоєнні в січні 2011 року вибухів біля будівель ДП «Макіїввугілля» і торгового центру «Голден Плаза».

Як передає кореспондент УНІАН, до Центрально-міського райсуду м. Макіївка були доставлені підсудні – житель м. Макіївка Дмитро ОНУФРАК, 1987 року народження, і житель м. Горловка Антон ВОЛОШИН, 1988 року народження.

Головуючий у суді Дмитро ЄРЬОМІН задовольнив клопотання учасників процесу вести його російською мовою і одержав згоду сторін розпочати слухання. Суд відмовив матері підсудного Д.ОНУФРАКА, яка клопотала про її допуск до участі в суді як громадського захисника. Суддя Д.ЄРЬОМІН зазначив, що згідно із законом, мати Д.ОНУФРАКА не може бути у суді громадським захисником, оскільки на етапі слідства була допитана як свідок.

Суд заслухав державного обвинувача Олександра ДІХТЯРЮКА, який оголосив резолютивну частину обвинувального висновку.

Згідно із звинуваченням, Д.ОНУФРАК і А.ВОЛОШИН за попередньою змовою у 2010 році придбали вибухові речовини і виготовили з них два вибухові пристрої, які підірвали 20 січня 2011 року: перший – біля торгового центру «Голден Плаза», другий - біля адміністративної будівлі ДП «Макіїввугілля». Підсудні також надрукували на лазерному принтері записки, які прикріпили поряд з вибуховими пристроями. У записках вони висловили незадоволеність «політикою властей України» і вимагали надати їм 4 млн. 200 тис. євро. Інакше загрожували скоїти ще кілька вибухів в людних місцях.

20 січня 2011 рік гроші були доставлені у запропоноване ними місце, проте за грошима зловмисники не прийшли.

Обидва підсудних були затримані в лютому 2011 року за підозрою у збройному нападі на таксиста, в якого Д.ОНУФРАК чотири рази стріляв з пістолета гумовими кулями. Під час слідства була встановлена причетність підсудних до вибухів в січні 2011 року.

Державний обвинувач повідомив суд, що Д.ОНУФРАК обвинувачується за ст. 263 Кримінального кодексу України у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», за ст. 258 – у скоєнні терористичного акту, по ст. 187 – у скоєнні розбою і за статтями 15 і 115 – у замаху на вбивство.

Підсудний А.ВОЛОШИН аналогічно обвинувачується за статтями 263 і 258, а також за статтею 198 - «Придбання, отримання, зберігання або збут майна, отриманого злочинним шляхом».

Підсудним також висунуто позови з боку ДП «Макіїввугілля», ВАТ «Укртелеком», Управління Держказначейства України в м. Макіївка, Управління освіти м. Макіївка і власника ТЦ «Голден Плаза» про відшкодування матеріального збитку, завданого в результаті вибухів, у розмірі 1 млн. 35 тис. грн.

Підсудні визнали себе винними частково.

Д.ОНУФРАК визнав себе винним у незаконному поводженні зі зброєю і у розбійному нападі на таксиста. А.ВОЛОШІН визнав себе винним лише у скоєнні терористичного акту.

Судове засідання у даній справі продовжиться 9 червня.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 20 січня 2011 року в Макіївці сталося два вибухи на відстані 600 м один від одного: перший - в центрі міста в районі адмінбудівлі ДП «Макіїввугілля», другий - в районі торгового центру «Голден Плаза». Жертв і потерпілих не було. Зловмисники залишили записку, в якій вимагали 4,2 млн. євро.

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ того самого дня заявив, що за фактами вибухів порушено кримінальну справу за статтею «тероризм».

Пізніше, 15 лютого, правоохоронці повідомили про затримання двох підозрюваних. За версією міліції, після розбійного нападу на таксиста в тій самій Макіївці за гарячими слідами затримано двох молодих людей, 23 і 24 років, які на допитах визнали себе винними і у скоєнні терактів 20 січня.