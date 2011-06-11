Християнська школа-колегіум почне діяти в Тернополі

У Тернополі з наступного навчального року розпочне діяти християнська школа-колегіум.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник міського управління освіти Ольга ПОХИЛЯК повідомила на прес-конференції, що християнський навчально-виховний комплекс 1-3 ступеня школа-колегіум вирішено створити на базі ЗОШ №12.

«Це питання уже погоджено з батьками, вчительським колективом та учнями. 23 учні, які вчилися на базі церкви у колегіумі, будуть вчитися у цій школі. Директор колегіуму стане заступником директора ЗОШ №12», – поінформувала О.ПОХИЛЯК.

За її даними, у християнській школі-колегіумі будуть додаткові спецкурси, факультативи та гуртки християнського спрямування, з 1 по 11 клас тут вивчатиметься предмет «Християнська етика».

«Християнське спрямування навчального закладу – це, насамперед, виховання доброти, людяності, моральності, поваги до старших. Жодна мова про якісь конкретні конфесії не йде, жодного конкретного конфесійного спрямування не буде», – запевнила О.ПОХИЛЯК.

Вона додала, що у Тернополі також заплановано створити і дошкільний християнський заклад, а в школах міста запровадити спецкурси християнського спрямування.