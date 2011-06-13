У Маріуполі з лікарні виписані 11 "холерних"

У місті Маріуполі Донецької області 11 із 16 осіб, які раніше захворіли на холеру, станом на сьогодні вже виписані з лікарні у зв`язку з одужанням, нових випадків захворювання не зареєстровано.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні, 13 червня, нових випадків холери ні у м. Маріуполі, ні у Волноваському районі зареєстровано не було.

Епідеміологи також нагадали, що всього було зареєстровано у м. Маріуполі 15 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном, і 6 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових осіб, а також у селищі ім. Калініна Волноваського району був зареєстрований один випадок захворювання холерою, викликаний холерним вібріоном.

Стан здоров`я хворих наразі стабільний, 11 хворих у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані, повторили в облСЕС.

В осередку холери, м. Маріуполі, продовжують працювати комісії МОЗ України і Української протичумної станції, обласних органів охорони здоров`я і санепідслужби.

Крім того, здійснюється постійний контроль за проведенням протиепідемічних заходів у Волноваському районі, йдеться у повідомленні Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції.