У лікарнях Києва - 31 людина з гострою кишковою інфекцією

У Києві станом на сьогодні в інфекційних відділеннях клінічних лікарень перебуває 31 особа з ознаками гострої кишкової інфекції, серед них дітей немає.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров’я КМДА, за минулу добу жодна особа з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізована не була. Виписано з лікарень 13 осіб.

Хворі отримують адекватне лікування, стан хворих визначено як середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 8 червня було зафіксовано понад 50 випадків гострої кишкової інфекції після вживання курей-гриль, придбаних в одному із супермаркетів в Оболонському районі.

Попередній діагноз хворих – сальмонельоз.