Телевиступ Віктора Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО “офіційно” закликає політичні сили взяти зобов’язання скасувати необмежену депутатську недоторканність.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні, виступаючи з телевізійною заявою щодо скасування депутатської недоторканності, яку транслювали центральні телеканали.

Зокрема, звертаючись до співвітчизників, глава держави повідомив, що сьогодні він “офіційно звернувся до політичних парламентських сил із закликом взяти зобов’язання скасувати необмежену депутатську недоторканність”. На переконання В.ЮЩЕНКА, це – “найважливіший засіб для оздоровлення Верховної Ради України”. За словами Президента, “у парламенті творять закони, а не ховаються від них. Зі зловживаннями депутатським імунітетом, безумовно, треба покінчити. Суспільству набридло бачити відверту демонстрацію безкарності та зверхності над законом і над людьми. Скасування необмеженої депутатської недоторканності є ключем до подолання парламентської корупції. Це – крок до змін. Це – реальна дія для нормалізації політичного життя в країні”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “наша мета досяжна і практична. Її реалізація цілковито залежить від сумління політиків. Моя ініціатива походить від найширших очікувань українських виборців. Кожен повинен бути рівний перед законом. Це вимагають люди”.

При цьому Президент зазначив, що він “не залишив непоміченими заяви опонентів такої позиції”, і закликав “відмовитись від політизації цього питання”. За словами глави держави, він “був здивований, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає це популізмом. У минулі роки ми не раз чули заяви про необхідність обмежити депутатську недоторканність. Очікую, що вже скоро його політична сила повернеться до такого підходу”.

В.ЮЩЕНКО розраховує, що його ініціативу підтримають усі відповідальні політичні партії і кожен кандидат у народні депутати України.

На переконання глави держави, “публічне зобов’язання скасувати необмежену депутатську недоторканність є моментом істини. Виборець зможе переконатися у щирості намірів політиків”.

“Час для дискусій минув. В Україні будуть справжні зміни. Від розмов переходимо до конкретних справ”, - підсумував Президент України.