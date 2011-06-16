Під Києвом горів логістичний комплекс: загинула людина

Вчора о 15.55 у селі Перемога Броварського району Київської області у логістичному комплексі (власник ТОВ «Євробетон»), через порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт виникла пожежа.

Внаслідок пожежі одна людина загинула та ще одну людину у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні, повідомляє прес-служба МНС.

Вогнем знищено покрівлю та стіни будівлі на площі до 27 тис. кв. м.

О 18.36 пожежу було ліквідовано.