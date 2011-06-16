Кабмін придбає лічильники тепла для багатоповерхівок на 3,3 млрд. грн

У держбюджеті на 2012 рік буде закладено 3,3 млрд. грн. на придбання лічильників тепла для 180 тис. багатоповерхових будинків (80% житлового фонду), пише журнал WEEKLY.UA.

Не виключено, що паралельно буде ухвалено закон про обов'язковий облік теплової енергії за рахунок власних коштів мешканців або інвестицій.

На сьогоднішній день розрахунок оплати тепла проводиться за формулою, в якій якась середня тарифна ціна тепла (різна в різних регіонах) помножується на загальну площу квартири.

Принцип дії лічильника тепла простий: він вимірює температуру гарячої води на вході в опалювальну систему будинку і на виході та перемножує різниці в цих температурах на кількість води, що пройшла через системи. Уряд оголосить конкурс серед виробників лічильників тепла на оснащення ними українських багатоповерхівок. Якщо виходити з середньої ринкової ціни лічильника, установлення його в п'ятиповерховому будинку обійдеться в 10 тис. грн. - пояснив екс-міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО. Втім, температура в квартирах ніяк не залежатиме від наявності лічильника тепла, від цього залежатиме лише ціна опалювання. І якщо вона виявиться помітно вищою, ніж зараз, наступним етапом стане придбання мешканцями і установлення в своїх квартирах або будинках у цілому енергозберігаючих котлів.