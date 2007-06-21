Путін не розуміє, що відбувається в Україні; Янукович пояснив

Президент РФ Володимир ПУТІН прийняв сьогодні прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА. На зустрічі російський президент зізнався, що не розуміє того, що відбувається в Україні, повідомляє NEWS.ru.

В.ЯНУКОВИЧ прибув до Москви з дводенним візитом для проведення спільно з російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ другого засідання комітету з питань економічного співробітництва міждержавної українсько-російської комісії. Засідання комітету заплановане на п`ятницю, 22 червня.

Український прем`єр розповів про нинішню політичну ситуацію в Україні. Зробив це він у відповідь на зізнання російського президента, що він не може розібратися в хитросплетіннях політичної кризи в Україні. "У вас немає опозиції, у вас всі при владі. Хто у вас опозиція? Я щось ніяк не можу розібратися. Там всі при владі у вас", - сказав глава російської держави.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, причиною кризи стала недоопрацювання конституційної реформи, яке треба виправити. "Я думаю: будуть вибори (до парламенту) - не будуть, у будь-якому випадку це питання буде відкритим, тому що баланс влади створює умови для її ефективності", - цитує ІТАР-ТАРС українського прем`єра.

"На жаль, ми проходимо черговий етап політичної кризи в Україні, яка фактично почалася з початку квітня, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. - Головне, чого вдалося добитися за цей період - і ми вважаємо, що це велике досягнення, - що всі гілки влади на сьогоднішній день увійшли в правове поле".

"Але залишилися ще невирішені питання, які необхідно вирішити, в основному, опозиції", - додав В.ЯНУКОВИЧ. На думку прем`єра, "це ті питання, які фактично відкривають дорогу до проведення законних виборів". "Це була наша перша вимога, а друга вимога коаліції - якщо вибори відбудуться, вони повинні бути прозорими, чесними, для цього необхідно було прийняти відповідне законодавство", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент В.ПУТІН висловив сподівання на врегулювання кризи в Україні. "Ми розраховуємо на те, що наш основний партнер на просторі колишнього СРСР, та й взагалі один з основних економічних і політичних партнерів впорається і з цими проблемами щонайшвидше. Все відновиться і піде своєю чергою. Сподіваємося, в рамках закону, діючої Конституції і на благо всього українського народу", - підкреслив президент РФ.

Як відзначив В.ПУТІН, незважаючи на всі перипетії останнім часом, за перші чотири місяці спостерігається значне зростання товарообігу, причому випереджаючими темпами росте саме український експорт до Росії. За словами президента РФ, це стосується товарів машинобудування, сільгосппродукції і деяких інших галузей. "Я упевнений, що і сьогоднішній Ваш візит піде на користь і сприятиме розширенню і зміцненню нашої взаємодії", - сказав В.ПУТІН.