У Луганську ліквідовано конвертаційний центр, Держказначейству перераховано 5,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області.

Оперативниками було зібрано матеріали, що свідчать про здійснення фіктивної підприємницької діяльності одним з товариств з обмеженою відповідальністю. Зокрема, було встановлено, що дана комерційна структура є однією із ланок в ланцюзі підприємств. Як з'ясувалося, вони використовувалися для здійснення безтоварних операцій для незаконного формування так званого податкового кредиту.

В результаті діяльності конвертаційного центру повз бюджет проходили мільйони гривень, які осідали в кишенях комерсантів, – махінаторів, зазначили в обласному главку міліції.

Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, зокрема заарештували банківський рахунок (на рахунку було близько п'яти з половиною мільйонів гривень) товариства з обмеженою відповідальністю, від якого і вибудовувався весь ланцюжок конвертаційного центру. При перевірці ТОВ було виявлено численні порушення податкового законодавства України.

Зокрема, встановлено, що шляхом безпідставного штучного заниження валових доходів свого підприємства керівництво ТОВ умисно ухилилося від сплати до бюджету податку на прибуток за 4 квартал 2010 року на суму 5 мільйонів 419 тисяч гривень.

Для відшкодування заподіяного державі збитку районним судом міста Луганська було винесено ухвалу про зняття арешту з банківського рахунку цієї фірми в сумі 5 мільйонів 500 тисяч гривень і одночасному перерахуванні цих коштів у дохід держави.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.