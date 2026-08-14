Розвиток туризму в Україні передали іншому міністерству: що це означає

Туризм в Україні відтепр став частиною гуманітарної політики держави.

Міністерство культури України відтепер формуватиме та реалізовуватиме державну політику в сфері туризму та курортів. До цього діяльність Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) координувалася урядом через віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Відповідне рішення було затверджене постановою Кабінету міністрів України №1003 від 6 серпня 2026 року.

Як пояснюється в релізі на сайті ДАРТ, інтеграція туризму до гуманітарного блоку має посилити його роль у відновленні країни – як інструменту розвитку громад, підтримки людей і локального бізнесу, зміцнення національної ідентичності та міжнародної присутності України.

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"Попри всі виклики, Україна має величезні можливості для розвитку туризму. Подорожуючи нашою країною, люди відкривають її культуру, історію, міста, природу та людей. Туризм може стати одним із важливих інструментів відновлення регіонів, розвитку громад і місцевого підприємництва. Разом із ДАРТ формуватимемо системну державну політику, яка допоможе розвивати туристичні продукти, інфраструктуру та посилювати міжнародний інтерес до України", – зазначила віце прем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Водночас голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака назвала інтеграцію туристичної сфери до гуманітарного блоку логічним кроком, адже сфера культури й туризму працюють з головним ресурсом держави – людьми.

"Незмінним пріоритетом державної політики у сфері туризму залишається створення конкурентоспроможної, прозорої, безпечної цифровізованої та стійкої туристичної екосистеми України, інтегрованої до європейського простору, яка забезпечуватиме доступні туристичні можливості для громадян України та іноземців. Туризм сьогодні – це інструмент ментальногоі фізичного відновлення. Саме на його реалізацію буде спрямована подальша робота ДАРТ у співпраці з Міністерством культури України та іншими органами влади", – посянила вона.

Туризм в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН.Туризм, результати нещодавнього дослідження "Туризм під час війни: дані, інсайти" показали, що станом на зараз в Україні остаточно зникло табу на подорожі під час повномасштабної війни. Відтепер туризм в першу чергу сприймається не як розвага, а як базова потреба для відновлення фізичного та ментального здоров'я.

На початку серпня 2026 року в Україні стартувала національна кампанія "До себе через рідне" у межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення". Серед іншого, вона передбачає запуск спеціального сайту, який допомагатиме українцям формувати персоналізовані маршруту відпочинку, залежно від індивідуальних потреб, інтересів та запитів.

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