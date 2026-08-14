Чи залишаться українці без продуктів через російські обстріли: відповідь Мінагрополітики

Російські удари знищили окремі розподільчі центри продовольства.

В Україні наразі немає дефіциту продовольства через російські обстріли, а до 40% втрачених потужностей можна порівняно швидко замінити або відновити. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише "Укрінформ".

"Є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукцій, дефіциту цього немає", - зазначив посадовець.

Він вказав, що міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у столиці. При цьому наразі йде пошук резервних складських приміщень для заміщення знищених розподільчих центрів. Також розглядається варіант використання логістики "з коліс", щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах.

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"В межах до 40% можна замінити порівняно швидко. Зрозуміло, що такі об’єми зробити швидко повністю дуже складно. Але близько 30-40% можна релокувати чи відновити досить швидко", - зазначив Висоцький.

За його словами, частина додаткових логістичних витрат неминуча, однак вони не мають призвести до зростання цін на десятки відсотків.

Росія б'є по продуктових хабах України – останні новини

10 серпня головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповідав, що наразі не можна казати про дефіцит товарів. Постачання в більшість магазинів відновиться в звичному обсязі трохи більше, ніж за тиждень.

5 серпня ворог завдав кілька прямих ракетних ударів по логістичному центру мережі супермаркетів Novus. Тоді також виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". В результаті з супермаркетів мереж зникли деякі продукти.

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