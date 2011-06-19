На Яблуницькому перевалі вшанували пам'ять воїнів Карпатської Січі

Сьогодні у с. Яблуниця на Яблуницькому перевалі Яремчанської міської ради Івано-Франківської області відбулося народне віче «Слава і честь вам, борці за свободу!» з нагоди 72-ї річниці від дня загибелі та 15-ї річниці від дня перепоховання воїнів Карпатської Січі.

У заході взяли участь представники влади Івано-Франківської та Закарпатської областей, повідомили УНІАН у Яремчанській міській раді.

Представники двох областей, ветерани Української повстанської армії, лідери патріотичних партій та організацій, громадськість спільно вшанували пам`ять юнаків, які одними з перших склали свої голови у боротьбі за незалежність України.

Священики біля Пам’ятного хреста відслужили поминальну панахиду.

Учасники віча поклали вінки і квіти на могилу загиблих.

У 1995 році на цьому місці розпочались розкопки і 23 червня 1996 року було перепоховано 14 бійців Карпатської Січі, які загинули під час переходу Яблуницького перевалу.

Довідка УНІАН. 72 роки тому на землях Закарпаття з ініціативи Августина Волошина було проголошено українську незалежну державу.

Карпатська Україна - офіційна назва автономної української республіки у складі Чехо-Словаччини у 1938-1939 роках та української незалежної держави на Закарпатті у березні 1939 року. Військовим органом Карпатської України була організація «Карпатська Січ», початки якої сягають листопада 1938 року. Її основним завданням був захист Закарпаття від нападів угорських і польських диверсійних загонів. Велику роль в утворенні Карпатської Січі відіграли вихідці з Галичини, які за завданням ОУН були направлені у Карпатську Україну для підтримки національного руху.

У ніч на 14 березня 1939 року Угорщина, за підтримки гітлерівської Німеччини, розпочала агресію проти Карпатської України. З перших годин угорського вторгнення частини Карпатської Січі вели кровопролитні бої з противником по лінії Ужгород-Мукачево-Берегове-Севлюш.

16 березня ворог захопив Хуст, а 18 березня більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами.

У гірських районах загони “Карпатської Січі” продовжували боротьбу з угорськими регулярними частинами до кінця травня 1939 року.

Наприкінці березня 1939 року президент республіки А.Волошин і частина уряду на чолі з прем’єром Ю.Реваєм виїхала через Румунію на еміграцію.