Ющенко не дасть перетворити Пирогово на Лас-Вегас

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на знятті з 2008 року мораторію на продаж землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації своїх соціальних ініціатив у Національному університеті «Острозька академія» в Рівненській області.

На думку Президента, заборона продажу землі - це пряме порушення Конституції. „Я вимагаю: з 2008 року ми повинні зняти це обмеження”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що Україна залишилась єдиною країною, де політики заборонили селянину - власнику землі розпоряджатися нею. Це ті люди, які прагнуть «підтримати кримінальний формат розвитку земельних відносин, який є, тому що за кожен рік такої політики ми добавляємо лише земельних магнатів, і дуже часто це ті люди, які сидять від імені тієї чи іншої політичної партії в парламенті України...», - наголосив Президент, додавши, що дуже часто такі люди працюють і в місцевих органах самоврядування, а саме у комітетах, які займаються землею.

„Дуже часто інтереси цих людей потім випливають, що біля Києва, біля Пирогово все роздано, як подарунки – за хороше голосування чиєсь”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що ні він, ні суспільство не допустять, щоб ці люди будували під національним парком „Українське село” щось на кшталт казино.