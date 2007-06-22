Україна скасувала список персон нон-грата

Україна і Росія скасовують взаємні списки персон нон-грата. Про це сьогодні на прес-конференції в Одесi заявив міністр закордонних справ Арсеній Яценюк.

Водночас, за його словами, Україна й надалі застосовуватиме санкції до іноземних громадян в разі їхніх протиправних дій і не буде поступатися своїми інтересами, передає Радіо Свобода.

Україна забороняла в`їзд на свою територію депутатам Держдуми Росії Затулiну і Жириновському, лiдеру Євразiйського руху Олександру Дугiну i кiльком iншим особам. За оцiнками СБУ, їхні дії порушували українське законодавство.

Росiя забороняла в`їзд на свою територію народному депутату Петру Порошенку і раднику Президента України Миколi Жулинському. Причин заборони на в’їзд українським громадянам не пояснили.

У червні Президенти України і Росії доручили відповідним органам в 10-денний термін врегулювати питання персон нон-грата.