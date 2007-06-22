Ющенко і Янукович зустрілися на льотному полі

Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ провели зустріч в аеропорту "Бориспіль".

Про це УНІАН повідомив прес-секретар глави уряду Денис ІВАНЕСКО.

За його словами, зустріч пройшла прямо на льотному полі після прильоту В.ЯНУКОВИЧА з Москви, а В.ЮЩЕНКА – з Рівного. Між тим, тему зустрічі Д.ІВАНЕСКУ не уточнив.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч тривала близько 20 хвилин.

Літак В.ЯНУКОВИЧА приземлився раніше, і прем’єр 10-15 хвилин ще чекав прильоту В.ЮЩЕНКА.