Ющенко і Янукович зустрілися на льотному полі
17:57, 22 червня 2007Суспільство
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Літак прем`єра приземлився раніше
Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ провели зустріч в аеропорту "Бориспіль".
Про це УНІАН повідомив прес-секретар глави уряду Денис ІВАНЕСКО.
За його словами, зустріч пройшла прямо на льотному полі після прильоту В.ЯНУКОВИЧА з Москви, а В.ЮЩЕНКА – з Рівного. Між тим, тему зустрічі Д.ІВАНЕСКУ не уточнив.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч тривала близько 20 хвилин.
Літак В.ЯНУКОВИЧА приземлився раніше, і прем’єр 10-15 хвилин ще чекав прильоту В.ЮЩЕНКА.
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