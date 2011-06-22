У Києві кілька тисяч людей молилися за жертв Другої світової війни

Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відбулася спільна міжконфесійна Всеукраїнська молитва у пам'ять за загиблими в Другій світовій війні, приурочена до сімдесятої річниці нападу Німеччини на СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Михайлівського золотоверхого монастиря молилися й виступали представники різних конфесій, зокрема Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату, Української греко-католицької церкви та Української автокефальної православної церкви; Римо-Католицької церкви, Всеукраїнського конгресу юдейських громад, Духовного управління мусульман України, Вірменської апостольської церкви, Всеукраїнського союзу християн віри євангельської та Української християнської євангельської церкви.

За словами Патріарха УПЦ КП Філарета, війна була наслідком безбожницької навали, яка руйнувала віру, храми, все святе. «Бог допустив війну, щоб навернути людей до себе, результатом війни стала не лише перемога, але й навернення багатьох людей до Господа. Помолимося за спочилих!», – сказав він.

Глава УГКЦ, Архієпископ Києво-Галицький Блаженніший Святослав підкреслив, що 22 червня – день сутички двох людиноненависницьких режимів. Він нагадав, що в цей день великої скорботи відкрили свої справжні обличчя два режими: гітлерівський і сталінський. «Лилися сльози, було чути зойкіт тих, хто втрачав рідних. Це був день великої крові. Ми пам'ятаємо про всіх розстріляних, замордованих тоді в сталінських катівнях, хлопців, нашвидкуруч мобілізованих, майже беззбройних кинутих на поталу ворогу, пам'ятаємо всіх невинних жертв. Голос крові кличе до нас, щоб привиди людиноненависницьких режимів ніколи не втілювались у темні сили й темні справи. Кличе не дати себе роз'єднати і знову звести в сутичці. Просимо в Бога сили і мудрості, просимо, щоб Він простив кривдників», – зазначив Блаженніший Святослав.

Предстоятель УАПЦ Мефодій застеріг від політичного фанатизму, котрий, за його словами, завжди закінчується кровопролиттям.

А член Вищої церковної ради УПЦ МП протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО закликав молитись і за тих, хто загинув, і за тих, хто лишився живим. На його думку, 9 травня має бути Днем Перемоги, а 22 червня — Днем Пам'яті.

На молитві були присутні кілька тисяч осіб. Жодної партійної символіки не було - лише державні прапори з траурними стрічками.

Як повідомлялося, Всеукраїнська рада Церков погодилася на ініціативу УГКЦ оголосити 22 червня Днем спільної молитви, бо відчула, що цей день деякі політичні сили хочуть використати для розколу українського народу.