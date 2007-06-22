Американська компанія купила ”Грузинські авіалінії”

Американська GT Ecvizition придбала на аукціоні компанію "Грузинські авіалінії" за 5 млн. 829 тис. дол. За інформацією грузинської телекомпанії "Імеді", за цю ціну американська компанія одержала "секретні лабораторії Тбіліського аеропорту, ангари, комплекс для ремонту літаків і 61 тис. кв. м землі".

Стартова ціна майна збанкрутілих "Грузинських авіаліній" становила 4,1 млн. дол. На аукціон також було виставлено два старі літаки, що належали компанії, проте вони виявилися незапитані.

Як зазначає телекомпанія, не виключена наявність зв`язку між підписанням 20 червня 2007 р. угоди про вільні польоти і пряме авіасполучення між Грузією і США.

Перед відльотом до Вашингтона глава Міністерства економіки та розвитку Грузії Георгій Арвеладзе повідомив журналістів: "Ми зацікавлені в тому, щоб до Грузії літали якомога більше американських авіакомпаній - для цього ми проводимо політику "відкритого неба" для США".

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