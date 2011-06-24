Авіакомпанія "Росія" відкриє новий рейс до Одеси

00:50, 24 червня 2011
Суспільство
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Із Санкт-Петербурга

8 серпня авіакомпанія «Росія» відкриє новий рейс за маршрутом Санкт-Петербург – Одеса.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

«8 серпня авіакомпанія "Росія" відкриє новий рейс за маршрутом Санкт-Петербург - Одеса. Єдиний нічний переліт на цій лінії виконуватиметься щопонеділка о 00:15 аж до 5 вересня. У розкладі також передбачений денний рейс у понеділок, перельоти у вівторок і п`ятницю», - зазначається у повідомленні.

 

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