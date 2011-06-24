Голову райадміністрації спіймали з хабарем
05:56, 24 червня 2011Суспільство
3784 0
Повідомляє львівське УСБУ
23 червня співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали „на гарячому”, під час одержання чергового хабара, голову Жовківської районної державної адміністрації.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, оперативники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті після одержання ним від посередника – радника голови РДА - хабара у розмірі 2 тис. 500 дол.
За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter