Як долати корупцію на митниці?

Державна митна служба України планує налагодити з усіма країнами-сусідами систему обміну даними про ввезення-вивезення товарів.

Про це повідомив у четвер, 23 червня, директор департаменту організації митного контролю і оформлення Держмитслужби Сергій СЬОМКА в ході організованого в УНІАН Інститутом української політики круглого столу, присвяченого проблемам боротьби з корупцією в митній сфері.

За його словами, на сьогодні налагоджений обмін інформацією в повному обсязі з Республікою Молдова, зокрема, всі товари, які переміщаються між двома країнами, стали об`єктом постійного обміну інформацією, відбувається обмін інформацією також з польськими митниками. За словами С.СЬОМКИ, така ж сама система встановлюється на українсько-російському кордоні, найближчим часом її планується упровадити і на українсько-білоруському кордоні.

У зв`язку з цим С.СЬОМКА зазначив, що різниця у даних країн-сусідів і України про обсяги товарів, що ввозяться і вивозяться, раніше давала уявлення про обсяги контрабанди, яка надходила до України. Так, за його словами, ще кілька років тому різниця в митних балансах Польщі і України становила 400-500 млн. дол. щорічно. "Без корупційної складової такі ситуації повністю виключені", - наголосив він. Сьогодні, за даними С.СЬОМКИ, різниця в торгових балансах України і Польщі становить близько 3 млн. дол., що, за його словами, знаходиться в межах технічної помилки.

Він також зазначив, що значним кроком зі зменшення корупційної складової повинна стати мінімізація системи електронного декларування. Дана система дозволить усім бажаючим, не вступаючи безпосередньо у контакт з митниками, здійснити всі необхідні дії з декларування своїх товарів. За його словами, сьогодні в пробному проекті з впровадження цієї системи бере участь близько 100 підприємств.