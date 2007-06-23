У Єгипті знайшли мумію віком близько трьох тисяч років

Археологи знайшли мумію віком близько трьох тисяч років, передає AFP з посиланням на інтерв`ю голови Вищої ради з вивчення старовин Захи Хавасса єгипетському інформаційному агентству MENA.

Відкриття було зроблене в похованні номер 99 в Долині царів (у 700 кілометрах на південь від столиці країни Каїра) групою дослідників з Кембріджського університету.

Мумія належить верховному жерцеві бога Амона з Луксора на ім`я Сеннефер, що жив за часів XVIII династії єгипетських фараонів.

Верховний жрець вважався другою людиною в державі після монарха. Він відповідав за найважливіші релігійні ритуали і жертвопринесення, відзначає France Presse.

В ході розкопок був виявлений ще цілий ряд мумій, що представляють науковий інтерес. Зокрема, це мумії людини з пухлиною мозку і кілька – з артритом, муміфікований зародок і мумія жінки в гіпсі.

Лента.ру