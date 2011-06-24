Слідчого прокуратури впіймали на хабарі

На Тернопільщині при одержанні хабара працівники обласного управління Служби безпеки України затримали слідчого районної прокуратури.

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з конфіденційних джерел. В обласній прокуратурі підтвердили, що справді затримано слідчого прокуратури Підволочиського району, який отримав 2,5 тис. американських доларів хабара. При цьому зауважили, що слідство у порушеній справі веде Генеральна прокуратура України.