Слідчого прокуратури впіймали на хабарі
14:39, 24 червня 2011Суспільство
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Та ще й брав не у "своїй" справі
На Тернопільщині при одержанні хабара працівники обласного управління Служби безпеки України затримали слідчого районної прокуратури.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з конфіденційних джерел. В обласній прокуратурі підтвердили, що справді затримано слідчого прокуратури Підволочиського району, який отримав 2,5 тис. американських доларів хабара. При цьому зауважили, що слідство у порушеній справі веде Генеральна прокуратура України.
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