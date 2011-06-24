У Донецьку навпроти будівлі ОДА розграбували фонтан

У центрі Донецька на бульварі ім. О.Пушкіна безпосередньо навпроти будівлі обласної держадміністрації невідомі по-варварському понівечили фонтан.

Про це повідомляє комунальний портал Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що вночі 22 червня невідомі понівечили і розграбували фонтан: зникли 14 формувачів струменів, що складають нижні яруси обох чаш фонтану. За попередніми оцінками Донецького міськводоканалу, завдано шкоди на більш як 70 тис. грн., оскільки заміна лише одного із вкрадених формувачів струменів коштуватиме підприємству 500 євро.

У повідомленні нагадали, що місто Донецьк витрачає щомісячно близько 75 тис. грн. лише на обслуговування фонтанів, а в літній період ця сума зростає практично вдвічі за рахунок використання освітлення і музики.

На сьогоднішній день на балансі міськводоканалу 12 фонтанів. Комунальники відзначили, що фонтан навпроти облдержадміністрації був одним із найкрасивіших, і дивуються, кому могли знадобитися формувачі, зроблені з неіржавіючої сталі.

В даний час міліція займається розслідуванням цієї події.

На повне відновлення фонтану за умови своєчасного виділення коштів може піти місяць, зазначається в повідомленні.