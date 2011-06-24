Nemiroff: зараз дуже важливо запустити виробництво

Голова наглядової ради УВК «Nemiroff» Олександр ГЛУСЬ заявляє про екстрену необхідність запустити виробництво на підприємстві.

Про це він заявив у переданому УНІАН коментарі.

О.ГЛУСЬ нагадав, що з 26 травня ц.р. повністю зупинено виробництво Nemiroff, причиною чого стало «силове захоплення частиною акціонерів підприємства і недопущення на його територію генерального директора Алли ГЛУСЬ для ведення господарської діяльності». Однією з проблем стала ситуація зі спиртом. За словами О.ГЛУСЯ, банківські і державні установи ставлять під сумнів легітимність підпису генерального директора ДП УВК «Nemiroff» Юрія СОРОЧИНСЬКОГО, і тому не гарантують видачу векселя на сплату компанією акцизу до бюджету.

Разом з тим «Укрспирт» не здійснює постачання спирту без дотримання цієї процедури. Як повідомив директор Немирівського спиртового заводу Павло СОЛДАТЕНКОВ, “без наявності банківського векселя, що гарантує сплату акцизу до бюджету, відвантаження спирту з підприємств концерну «Укспирт» неможливе”.

О.ГЛУСЬ відзначив, що висловив занепокоєння цією ситуацією в розмові з керівництвом “Укрспирт”. За його словами, “відбулася дуже непроста розмова з керівництвом концерну. Компанія Nemiroff дійсно подавала заявки на постачання спирту на другий і третій квартал цього року, які не могли бути виконані “Укрспиртом”. Але проблема полягає в тому, що підпис призначеного групою акціонерів генерального директора Ю.СОРОЧИНСЬКОГО не викликає довіри фінансових установ. Поновлений же рішенням суду і генеральний директор А.ГЛУСЬ не може підписати необхідні для постачання спирту документи, оскільки вона до сьогодні не допускається на територію підприємства”.

Наступна проблема, яку потрібно вирішити, зазначив О.ГЛУСЬ, це переговори з частиною акціонерів, які силовим способом утримують підприємство, про відновлення виробничого процесу після отримання спирту. «Зараз дуже важливо запустити виробництво, - говорить голова Наглядової ради УВК «Nemiroff». - Компанія має виконати свої зобов`язання перед постачальниками, дистриб`юторами, зберегти робочі місця на виробництві, відновити наповнення бюджету регіону і країни, утримати місце на полиці, бути доступною споживачеві. Якщо ми не зможемо домовитися найближчим часом, компанія-лідер може просто зникнути з ринку».

Водночас О.ГЛУСЬ заявив: «Я впевнений, що ми зможемо вивести Nemiroff з кризи».