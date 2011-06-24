Шахтар повісився в шахті

Сьогодні в шахтоуправлінні ««Луганське» державного підприємства «Луганськвугілля» знайдений повішеним гірник 1968 року народження.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілці при Луганському теркомі Миколу БРУЧКА.

За його словами, сьогодні в 10.00 в шостому східному конвейєрному бремсбергу пласта H6 шахтаря виявили повішеним. «Гірникові одразу звільнили шию, у нього ще був слабкий пульс. Потім шахтаря оперативно підняли на поверхню», - розповів М.БРУЧКО. Він додав, що реанімаційно-протишокова група лікарів, прибувши, намагалася врятувати життя людині, але всі зусилля виявилися марні, і вже об 11.50. вони констатували смерть гірника.

На підприємстві була створена комісія спеціального розслідування, яка нині спільно з органами профспілки з`ясовує деталі і причини трагедії, йдеться в повідомленні.