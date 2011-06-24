Троє чоловіків запивали психотропні препарати горілкою

У Кременчуці Полтавської області до реанімації потрапили троє молодих чоловіків, які вживали психотропні препарати і запивали їх горілкою.

Про це УНІАН повідомили у міській міліції.

Вчора о 20.00 було госпіталізовано трьох чоловіків, віком 20, 22 і 23 роки. До лікарні їх було доставлено з нічного клубу в непритомному стані.

Один із хлопців прийшов до тями і повідомив міліціонерам, що пігулки вони купили без рецепту в аптеці. Один випив 10 пігулок, другий - 20, а третій - 30. Потім вони пили горілку.

За даним фактом ведеться дослідча перевірка.