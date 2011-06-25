Прямі витрати України на Євро-2012 складуть $750 млн.

Прямі витрати України на проведення Євро-2012 не перевищать 750 мільйонів доларів, заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури і транспорту Борис КОЛЕСНІКОВ в ефірі програм "Велика політика".

"Усі прямі витрати України на Євро-2012 становитимуть 750 мільйонів доларів", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, уточнивши, що ці витрати пов`язані з будівництвом стадіонів в Києві та Львові.

Віце-прем`єр також повідомив, що кошти на інші потреби, зокрема ті, які стосуються розвитку інфраструктури (будівництво аеропортів, доріг, реконструкції вокзалів) виділяються з держбюджету щороку, і їх фінансування не пов`язане з проведенням континентальної футбольної першості.

На первинному етапі підготовки до Євро-2012 про можливість залучення мільярдних коштів, серйозного сплеску інвестицій не відбулося, зауважує РІА "Новости". Експерти зазначають, що на 85-90% інвестором Євро-2012 є сама держава, і лише на 10-15% - іноземні компанії.