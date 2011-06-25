Тернопільське сміття знайде спокій

Завтра відбудеться позачергова сесія Тернопільської міської ради, під час якої буде затверджено договір із Малашівецкою сільрадою, куди із міста вивозять сміття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій НАДАЛ. Передувала цьому розпорядженню зустріч С.НАДАЛА з громадою села Малашівці, під час якої він представив нового заступника з питань житлово-комунального господарства Владислава СТЕМКОВСЬКОГО. При цьому жителі села наголосили, що не хочуть, аби в їхнє село продовжували вивозити сміття, а також нагадали, що обіцяні їм кошти на соціальний розвиток досі не виділені.

Відтак на завтрашній сесії, повідомили в прес-службі, буде розглядатися проект, яким передбачено надання Малашівецькій сільраді фінансової підтримки розміром майже 700 тис. грн., а також буде укладено договір із сільрадою, в якому чітко пропишуть часові терміни, доки Тернопіль возитиме сміття у Малашівці.

Окрім цього, у зв’язку із наполяганнями жителів села закрити сміттєзвалище міська рада на позачерговій сесії розгляне звернення до облдержадміністрації щодо виділення ділянки для сміттєпереробного заводу.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівецького сміттєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивозом сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу.

19 листопада 2009 року голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ підписав розпорядження про виділення земельної ділянки площею 6 га Миролюбівської сільради Тернопільській міській раді для розміщення об’єкта тимчасового складування твердих побутових відходів методом пресування у тюки і герметичного покриття їх поліетиленовою плівкою.

Невдовзі Миролюбівська сільрада звернулася з позовом в обласний адміністративний суд щодо визнання дій голови облдержадміністрації в питанні виділення земельної ділянки для створення сміттєзвалища незаконними. Окрім цього, Тернопільська районна рада закликала прокуратуру опротестувати згадане розпорядження як таке, що прийнято з перевищенням повноважень.

29 листопада жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Відповідно сміття з Тернополя почали вивозити в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області, позаяк усі угоди щодо вивозу сміття на місцеві звалища було розірвані.

21 грудня 2009 року Тернопільська міська рада отримала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під розташування тимчасового полігону твердих побутових відходів поблизу Миролюбівки. Втім, періодично жителі села блокували роботу працівників, які облаштовували на ділянці сміттєзвалище.

27 березня 2010 року з допомогою правоохоронців було відновлено вивіз сміття на Малашівецьке сміттєзвалище, яке блокувалося 4 місяці.

31 березня громада Малашівців підписала меморандум з Тернопільскою міською радою та обладміністрацією, в якому погодилася на вивезення сміття з Тернополя на сміттєзвалище біля села до 1 липня.

5 липня жителі села вкотре перекрили дорогу на сміттєзвалище, мотивуючи це тим, що завершилась дія меморандуму.

Після 10-денної блокади вивезення сміття було відновлено.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.