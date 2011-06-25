Лікар незаконно збував психотропну речовину

Співробітниками УМВС у Хмельницькій області затримано 58-річного лікаря однієї з лікарень Шепетівки, який займався незаконним збутом психотропної речовини «Сибазон».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина ШУПРИГАН.

За її словами, лікаря затримали під час передачі покупцеві 10 ампул на загальну суму 200 грн.

Слідством з’ясовано, що затриманий виписував рецепти на неіснуючих людей, сам забирав препарати з аптеки і збував.

Медик перебуває під вартою. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.