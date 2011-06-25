Україну чекає боротьба за ринки борошна

В Україні в новому сезоні обсяги виробництва борошна знизяться, як і споживання, а також експорт продукції.

Такий прогноз озвучила експерт «АПК-Інформ» Ольга ПРЯДКО на конференції «Зерновий форум-2011» в Ялті, говориться на сайті агентства.

Так, за попередніми даними, в 2011/12 МР в Україні буде вироблено 3,287 млн. тонн борошна проти 3,5 млн. тонн в поточному сезоні. Загальна пропозиція борошна в наступному сезоні очікується на рівні 3,53 млн. тонн, а споживання - 3,37 млн. тонн, що поступається показникам попереднього сезону (3,74 млн. тонн і 3,42 млн. тонн відповідно).

Експорт борошна з України в 2011/2012 МР може скоротитися з 82 тис. тонн (2010/11 МР) до 51 тис. тонн.

Водночас, як відзначила експерт, саме розвиток експортного напряму низка великих українських виробників борошна вважає пріоритетним. За словами О.ПРЯДКО, ряд борошномолів заявляє про те, що частка експорту наступного сезону може становити до 80% від загального обсягу виробництва.

На підтримку розвитку експортного напряму фахівці наводять той факт, що до початку 2012 року в Україні діятимуть мита на вивіз пшениці, що може певною мірою зробити експорт борошна більш привабливим.

Проте, як відзначила експерт, у новому сезоні українським експортерам слід бути готовими до боротьби за ринки збуту борошна з основними конкурентами з Туреччини, Казахстану і Росії.