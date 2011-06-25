На Арабатській Стрілці жінка потрапила під катер

У Херсонській області на Арабатській Стрілці жінка під час купання у морі потрапила під катер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 24 червня о 18.00 на пляжі селища Щасливцеве Генічеського району 30-річна жінка під час купання потрапила під катер, що здійснював виїзд із буйкової зони.

Постраждала госпіталізована. Триває розслідування обставин інциденту.