Кабмін пропонує ВР зняти частину обмежень на приватизацію

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації”.

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті 24 червня.

Законопроектом, зокрема, пропонується зняти обмеження на приватизацію: об`єктів Національного космічного агентства України; майнових комплексів підприємств, які здійснюють виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози, дизель-поїзди, вагони); мобілізаційних запасів та майна хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що входять до статутного капіталу Державної акціонерної компанії "Хліб України"; майнових комплексів підприємств соляної промисловості, крім державного підприємства "Артемсіль"; об`єктів паливно-енергетичного комплексу, за винятком тих, які не підлягають приватизації відповідно до Закону "Про приватизацію державного майна", приватизуються у порядку, встановленому окремим законом про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу.