У Києві розпочалася «Країна мрій»

Сьогодні у Києві розпочався VІІІ міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фестиваль триватиме два дні на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле».

Учасники фестивалю «Країна мрій» зможуть узяти участь у різноманітних конкурсах та розвагах, також на них чекають цікаві виступи українських виконавців, зустрічі з українськими дизайнерами, поетами та письменниками і незвичайні майстер-класи.

Як йдеться у повідомленні, «Країна мрій» поверне своїх учасників у минуле і занурить їх у атмосферу справжнього українського буття. Атрибути, одяг, їжа, предмети побуту, співи і танці - усе є яскравим втіленням неповторної української традиції».

Як повідомляв УНІАН, Фестиваль «Країна мрій» був заснований у 2004 році і щороку проходив на «Співочому полі». Головний ініціатор і натхненник фестивалю - лідер гурту «ВВ» Олег СКРИПКА.