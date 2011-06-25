Україна та Туреччина перекрили постачання гашишу в Європу

В Україні ліквідовано потужний міжнародний канал постачання гашишу до країн Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Зокрема, як зазначили в ГУБОЗі, нещодавно працівники цього управління отримали від своїх турецьких колег оперативну інформацію про можливе ввезення в Україну з сусідньої держави великої партії наркотиків. Небезпечний вантаж повинні були доставити поромом в Одеський морський торговий порт. Отримані дані підтвердилися, і після їх опрацювання та координації спільних дій правоохоронцями обох держав було проведено декілька затримань, йдеться в повідомленні.

Як поінформував заступник начальника управління ГУБОЗ Андрій ПАЩУК, «завдяки тісній співпраці з Центральним директоратом МВС Туреччини нам вдалося виявити та ліквідувати потужний міжнародний канал з поставок наркотичних речовин». За оперативними даними, наркотики переправлялися з однієї з ісламських країн через Туреччину, Україну в держави Євросоюзу. В результаті проведення цієї операції були затримані особи як на території Туреччини, так і України. У них було вилучено понад 20 кілограм небезпечного наркотику - гашиш. Його вартість за цінами «чорного ринку» становить понад 300 тис. дол., зазначив А.ПАЩУК.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. На даний час проводяться подальші заходи із встановлення усіх причетних до організації та функціонування цього каналу.