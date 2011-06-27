В Україні не можна, як у Грузії, звільнити всіх митників

Правоохоронні органи в 2011 році за ознаками злочинів у сфері службової діяльності порушили проти співробітників Державної митної служби 37 кримінальних справ, у тому числі за матеріалами самої митниці - 14.

«У 2010-му було засуджено трьох митників. У 2011-му поки засуджених немає», - повідомив глава ГТС Ігор Калєтнік в інтерв`ю ZN.UA.

За його словами, на митниці вживаються рішучі заходи проти корупції, однак радикальні, як в Грузії, поки не плануються.

«Україна - велика країна. І в нас не можна, як в Грузії, звільнити всіх митників і набрати нових, чесних і навчених, тому що у нас інші масштаби, і у нас 532 пункти пропуску та місць митного оформлення, а не як у Грузії - 10-15. Тому неминуче і ще не один рік будуть застосовуватися жорсткі заходи, щоб викурити корупцію з митниці», - сказав І.Калєтнік.

«Чудес не буває - не можна викорінити корупцію в окремо взятому відомстві за один рік. Чим глибше ми проводимо реформи, тим більш рішучі заходи по боротьбі з корупцією застосовуємо. За п`ять місяців 2011 року митниця провела 198 службових розслідувань (у 2010-му - 69) і 537 перевірок (у 2010-му - 657). Звільнено з митних органів 84 співробітники (у 2010-му - 10)», - повідомив статистику глава ГТС.