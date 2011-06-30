"Опора" підбила підсумки ЗНО

У Громадянській мережі “Опора” заявляють, що бюджет держави втратив цього року 10 млн. 296 тис. 80 грн. через падіння явки на зовнішнє незалежне оцінювання.

На прес-конференції голова правління громадянської мережі Ольга АЙВАЗОВСЬКА сказала, що експерти організації стубовані, що і цьогоріч проблемним залишається питання явки і тестування та ефективного використання коштів державного бюджету, який втрачає починаючи з 2010 року мільйони гривень через необов’язковість ЗНО для окремих категорій абітурієнтів.

За даними «Опори», на тестування, зокрема, цього року передумав йти 128 701 абітурієнт.

Серед проблемних організаційних питань «Опора» відзначає недостатньо продуману доставку сертифікатів абітурієнтам, більш розтягнуту в часі перевірку робіт абітурієнтів порівняно з минулим роком.

Загалом спостерігачі «Опори» у 2011 році відзначили доволі якісний рівень організації тестування і більш дисципліновану поведінку його учасників.

Абітурієнти в меншій мірі відволікалися на допоміжні засоби і концентрувалися на змісті тестів.

Таким чином, у рази зменшилася кількість анульованих робіт на підставі порушень процедури проходження ЗНО з боку його учасників.

Разом з тим, в «Опорі» відзначили наявність цього року неординарних організаційних проблем. Серед них актуальними є, наприклад, недостатньо ефективна форма доставки сертифікатів ЗНО через «Укрпошту». Без цього документа абітурієнт не може потрапити на пункт тестування і взяти участь у випробуваннях. Зафіксовано випадки, коли сертифікати залишалися неврученими абітурієнтам.

Також серед проблем - більш тривала перевірка робіт порівняно з минулим роком, коли оцінювання бланку відповідей групи «А» (виключно закриті питання) тривала близько 7 днів. Цьогоріч – від 10 днів до двох тижнів.

Актуальним є також нарікання абітурієнтів на різну складність тестів з української мови і літератури, що були запропоновані учасникам ЗНО під час першої та другої сесій.

Визначаючи найбільші ризики вступної кампанії, яка офіційно стартує 1 липня, експерти звернули увагу на можливі порушення під час процесу зарахування студентів, особливо - при посуванні рейтингового списку абітурієнтів. Минулого року це стало одним з найбільш корупційно чутливих елементів вступної кампанії. Хоча умови прийому більш чітко визначили порядок зарахування та оприлюднення до трьох обновлюваних рейтингових списків, залишається загроза щодо маніпуляції їхнім змістом і доступом до інформації щодо звільнених місць обмеженого кола осіб.

На думку екпертів «Опори», новою проблемою стане розширення частки абітурієнтів, які мають право вступати до вишів без ЗНО. Минулого року такий виняток було зроблено випускникам шкіл до 2007 року при вступі на заочні відділення. У 2011 році абсолютно усі випускники до 2007 року мають право не складати тестування і для вступу на стаціонар. Таким чином, свідомо звужується сфера застосування ЗНО попри широку підтримку цієї реформи громадськістю.

Керівник проекту “Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” та викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» Інна СОВСУН відзначила, що серйозне занепокоєння викликає запропонована профільним міністерством система електронного вступу. Система не була належним чином випробувана, що вже створює передумови для можливих ускладнень під час вступної кампанії. Попри широку мотиваційну кампанію з боку Міносвіти, ще тиждень тому до “Електронного вступу” підключились лише 10% вишів.

За її словами, юридичний статус електронної заяви на сьогодні не є визначеним.

“Зважаючи на юридичну неграмотність постанови щодо електронного вступу, для захисту прав абітурієнтів та убезпечення порушення їхніх прав ми звернулись до суду з тим, щоб суд скасував постанову як таку, що порушує чинне законодавство у сфері освіти. Перше засідання призначено на 12 липня. Відкриття провадження у справі підтверджує, що підстави для скасування постанови дійсно є, саме тому ми настійливо рекомендуємо абітурієнтам подавати документи особисто і не сподіватися на систему електронного вступу”, - сказала І.СОВСУН.