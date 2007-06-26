Над Цушком знову збираються хмари

Генеральна прокуратура України вчора оскаржила в Апеляційному суді Києва рішення Печерського районного суду столиці про скасування постанови, виданої на той час виконуючим обов’язки генпрокурора Віктором ШЕМЧУКОМ, щодо порушення кримінальної справи стосовно міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Як пояснили співробітники відомства, «якщо ми порушили кримінальну справу, то за всіма законами повинні її підтримати».

Разом з цим в Генпрокуратурі зазначили, що відомство готове підкоритися рішенню, яке ухвалить апеляційний суд.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд за скаргою адвоката В.ЦУШКА скасував постанови про порушення 4 кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будинку Генпрокуратури 24 травня, в тому числі й стосовно міністра внутрішніх справ України.

Рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський райсуд прийняв на підставі того, що при їхньому винесенні не була проведена відповідна дослідча перевірка.

У провадженні Генпрокуратури залишилася ще одна, п`ята кримінальна справа, порушена одним зі слідчих Головного слідчого управління Генпрокуратури за фактом захоплення цього відомства.